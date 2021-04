Zege PSV zet kampioenschap Ajax in de wacht

PSV heeft een officieel kampioenschap van Ajax met minimaal een week uitgesteld. Een benutte strafschop van Eran Zahavi was voldoende voor de zege: 1-0. Door de overwinning kunnen de Amsterdammers zondag tegen AZ alleen 'officieus' kampioen worden.

In de eerste helft hadden de Eindhovenaren moeite met het stugge spel van Groningen. Eran Zahavi leek PSV na rust op voorsprong te zetten, maar de VAR greep in. De voorzet van Denzel Dumfries was achter geweest. Hierna konden de aanwezige supporters wél juichen. De VAR legde de bal op stip na hands van Wessel Dammers, Zahavi schoot vervolgens raak: 1-0.

Cody Gakpo verdubbelde de voorsprong, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel na inmenging van de VAR. Vervolgens werd een doelpunt van Donyell Malen afgekeurd vanwege dezelfde reden. In de blessuretijd kreeg doelman Sergio Padt uit een corner nog een kopkans, zijn inzet miste kracht. Hierdoor stelt PSV het kampioensfeest van Ajax met minimaal een week uit.