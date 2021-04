Zandvoort loopt uit voor zieke baby Liam: "We moeten hem helpen"

Het zal de meeste Zandvoorters niet zijn ontgaan zijn: dorpsgenootje baby Liam is ernstig ziek. Voor het jongetje worden spontaan acties opgezet om twee miljoen euro in te zamelen voor het medicijn dat hij nodig heeft. Vandaag en gisteren werd er gewandeld, gedanst en gesport. "Dit doet ons heel veel, maar het is triest dat het nodig is", vertelt de vader van het jongetje.

"Liam woont tegenover onze dans- en sportschool en ik dacht: 'We moeten dat jongetje helpen want je kan dit niet in je eentje bij elkaar krijgen'," vertelt Mischa Suttorp-Ruhl. Ze organiseerde vandaag een dansmarathon en sportactiviteiten op het Fenemaplein en op de Boulevard om geld op te halen.

Liam woont in Nieuw Noord samen met zijn uit Polen afkomstige ouders en lijdt aan de ernstige spierziekte, SMA type 2. Hij is net te oud om een injectie vergoed te krijgen van het medicijn dat hem zou kunnen helpen. In het buitenland zou hij het medicijn wel kunnen krijgen, maar dan moeten zijn ouders dat wel zelf betalen. Twee miljoen euro is een flink bedrag dat ze niet zelf op kunnen hoesten en daarom staan verschillende Zandvoorters op om hun zieke plaatsgenootje bij te staan.

Niet alleen vandaag, maar ook gisteren kwamen Zandvoorters in actie voor Liam. Zo werd er een speciale wandeling gehouden, worden er legen flessen ingezameld en zamelde een populair koffiezaakje in de Haltestraat geld in met hun koffie. Ook hangen er overal in het dorp affiches met daarop een oproep om geld te doneren voor het zieke jongetje.

De familie van Liam is iedereen heel dankbaar en benadrukt dat alle beetjes helpen. Maar het doel is nog lang niet in zicht. De teller staat nu op ruim 120.000 euro en dat betekent dat ze nog een lange weg te gaan hebben. En dat terwijl de tijd dringt, want Liam heeft zijn injectie op korte termijn nodig.

"Het is fantastisch wat Zandvoort nu doet", vertelt Agntomska, de tante van Liam. "Maar we hopen dat heel Nederland mee gaat doen want het bedrag dat we nodig hebben is enorm, dus iedereen die iets bij kan dragen is welkom."