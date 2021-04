Vloot op het water uit protest tegen komst windmolens

Tientallen boten zijn vandaag het water op gegaan om te demonstreren tegen de komst van windmolens in het IJmeer en in Noord. Dat omdat de gemeente zoekgebieden heeft aangewezen in onder andere Schellingwoude en bij de Noorder IJplas. Actiegroep Windalarm is fel tegen de komst van de windmolens.

Tijdens een inspraakavond over de komst van windmolens in januari gaven 160 mensen zich op om iets te zeggen. Bewoners maken zich vooral zorgen om gezondheidsproblemen: de geluidshinder door windmolens zou slaapstoornissen, hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken.

Bewoner op IJburg, Heleen van den Hombergh, organiseert de actie en ziet de windmolens als een groter probleem dan enkel voor de Amsterdammer. "Dan ga je je er in verdiepen en dan 'hé, ze hebben er ook last van in de provincie, hé, ze hebben er ook last van in Zuid-Holland. Dan kom je er achter dat het om een structureel probleem gaat'."