Bazaar wil op zonkracht sterker uit crisis komen: "Noodzakelijk voor de toekomst"

De Bazaar in Beverwijk wordt hard geraakt door de coronacrisis. De vergrendelde rolluiken van winkels binnen de verkoophallen bieden ook vandaag een trieste aanblik. Om sterker uit deze crisis te komen, zet de vermaarde overdekte markt ondertussen in op de energietransitie.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Het stil in hal 30. Veel ondernemers zijn door de coronamaatregelen met hun handen gebonden. Op het dak van de hal, met een oppervlakte van 13.000 vierkante meter, wordt ondertussen wel gezweet. Elektrotechneuten moeten De Bazaar, met de aanleg van totaal 2.475 zonnepanelen, 'sterker uit de crisis laten komen'.



George Zapantoulis, directeur van De Bazaar, is verheugd met de ontwikkeling. "Het plaatsen van de zonnepanelen is de volgende stap op weg naar een groene Bazaar. Eerder al veranderde De Bazaar de verwerking van afvalstromen, waardoor meer dan 90 procent afval wordt gerecycled." "In de toekomst wil De Bazaar verdere stappen zetten om helemaal energieneutraal te worden en zo bij te dragen aan de energietransitie. Ondanks zware tijden met corona, vinden wij deze investering noodzakelijk voor de toekomst van De Bazaar", aldus Zapantoulis. Het is een indrukwekkend tafereel op hoogte, waar techneuten de zonnepanelen installeren:

Het daadwerkelijk installeren van de zonnepanelen blijkt slechts het staartje van de werkzaamheden. Het meeste werk zit 'm in het plan van uitdenken en uitwerken, waar al zo'n zeven maanden aan wordt gewerkt. Arian Kapitein, projectleider van het elektrotechnische bedrijf, legt uit waarom het zo'n tijdrovende klus is. "Het is vooral veel rekenwerk. Want hoeveel kan een dak dragen? Wat voor constructie kies je dan? Hoe breng je de energie naar de trafostations? En hoe kun je ervoor zorgen dat het het pand ook nog voldoet aan de eisen van de verzekeraar? Daar gaat gewoon ontzettend veel tijd in zitten."

Zelfvoorzienend De zonnepanelen zouden bijna 1 Gigawatt stroom moeten leveren. Daardoor wordt de Bazaar op doordeweekse dagen zelfvoorzienend. In het weekend leveren de panelen ruwweg 35 procent van de stroombehoefte van De Bazaar. De ongebruikte stroom wordt teruggeleverd aan het stroomnet.

De Bazaar kent tegelijkertijd roerige tijden. Een groep ondernemers maakte vorige week nog stampij voor het marktkantoor om bij de directie compensatie af te dwingen. De winkeliers vinden dat er niet naar hun bezwaren geluisterd wordt, terwijl De Bazaar ervan overtuigd is dat er genoeg voor hen wordt gedaan. Vooruit kijken Mariska Roos, woordvoerder van de Bazaar, stelt desgevraagd naar de stand van zaken dat iedereen hard wordt geraakt. "De Bazaar en de ondernemers. Gelukkig kunnen we na Koningsdag weer een beetje open. Dan opent de samenleving langzaam en dan moeten we denk ik vooral vooruit kijken. En hopelijk komen we dan, met nieuwe ontwikkelingen en investeringen, samen sterker uit deze crisis."