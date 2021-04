Groep ondernemers en De Bazaar staan tegenover elkaar: "We willen in gesprek"

Het is al weken onrustig tussen een groep ondernemers en De Bazaar in Beverwijk. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. De winkeliers vinden dat er niet naar hun bezwaren geluisterd wordt, terwijl De Bazaar ervan overtuigd is dat er genoeg voor hen wordt gedaan.

Een demonstratie van een ontevreden groep ondernemers zorgde gisteren opnieuw voor onrust bij de Beverwijkse Bazaar. "We proberen al lange tijd in contact te treden met De Bazaar", vertelt één van de demonstranten en ondernemer Osama Shah. "In algemene zin vinden wij het belangrijk dat we een samenwerking hebben, maar tot nu toe is er niet echt een verbond gecreëerd. We willen in gesprek om te kijken waar aan de ene kant kansen liggen en om aan de andere kant problemen op te lossen. Die zijn er niet."

De Bazaar is sinds enkele weken weer volledig geopend, maar er gelden wel verschillende regels voor de ondernemers. Er zijn zaken met levensmiddelen, maar ook is er een groot aantal niet-essentiële winkels en kramen. Die laatste groep mag klanten alleen laten winkelen op afspraak. Dat gebeurt volgens de ondernemers te weinig, waardoor een rendabele omzet maken onmogelijk is. Van de demonstranten is ook een aanzienlijk deel ondernemer in de categorie 'niet-essentiële producten'.

Huurverlaging

De actievoerende ondernemers vinden die situatie onhoudbaar en ze zijn boos op het bestuur van De Bazaar. Volgens hen is er huurverlaging beloofd, maar is deze verrekening niet volledig nagekomen. "De mensen die verswaren verkopen betalen wat meer en er wordt dus naar individuele situaties gekeken", aldus Mariska Roos, woordvoerder van De Bazaar. "Er zitten verschillen in wat we rekenen, maar vooropgesteld vinden we dat we ontzettend coulant zijn. Wij geven sommigen in maart bijna 90% huurkorting. Dus hoeveel korting moeten we nog geven? Dit kost ons verschrikkelijk veel geld, we kunnen niet meer doen. We moeten zelf ook een gezond bedrijf blijven. Daarom kijken we nu wat voor de ondernemers kunnen betekenen in april, onzeker is nog of dat weer een gemiddelde van 12% zal zijn."

Hieronder is een video van de groep demonstranten te zien die zich zondag bij De Bazaar hadden verzameld.

Tekst loopt door onder de video.