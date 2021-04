Westfriese burgemeesters over Koningsdag: 'Blijf thuis'

De burgemeesters van de West-Friese gemeenten roepen inwoners op om Koningsdag thuis te vieren met het gezin en om drukte te vermijden. Net zoals vorig jaar is het vanwege het coronavirus niet mogelijk om de feestdag uitgebreid te vieren. De boodschap van de burgemeesters is dan ook: 'Vier Koningsdag klein en online.'

Peter Goedhart

Net als vorig jaar kan iedereen thuis proosten op de verjaardag van de Koning of meedoen aan online activiteiten. Het organiseren van evenementen waarbij mensen samenkomen, mag niet. Daarnaast zijn de kleine activiteiten, zoals een kleedjesmarkt in eigen tuin, voor de deur of in de straat ook niet toegestaan. Wel zijn er de oranjecomités uit de gemeenten die er online een feest van maken en bieden horecaondernemers speciale Koningsdagpakketten aan. Namens alle Westfriese burgemeesters zegt de Hoornse burgemeester Jan Nieuweburg dat we ons geduld nog even moeten bewaren. "Vier daarom samen met je eigen huishouden deze Koningsdag, in huis of de tuin met leuke spelletjes en een oranjetompouce. En steun daarbij vooral onze lokale ondernemers."

De burgemeesters geven aan het jammer te vinden dat Koningsdag opnieuw thuis gevierd moet worden, maar kijkend naar de drukte in de ziekenhuizen en het aantal coronabesmettingen is het volgens hen noodzakelijk. "Gelukkig gaan we stap voor stap richting de uitweg van deze crisis en zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Maar ook al is dat het geval, nu moeten we nu nog heel voorzichtig zijn", vertelt Jan Nieuwenburg. Op 28 april, een dag na Koningsdag, wordt de eerste stap gezet van het heropenen van de samenleving. Op die dag verdwijnt onder andere de avondklok, is het niet meer nodig om een winkelafspraak te maken en mogen de terrassen onder voorwaarden buiten open van 12.00 uur tot 18.00 uur. "Iedereen snakt naar het moment dat er weer van alles mogelijk is. En juist daarom is het van belang om tijdens deze Koningsdag nog thuis te blijven. We wensen iedereen een fijne Koningsdag toe", benadrukt Nieuwenburg.