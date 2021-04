Koningsdag 2021: Waar wordt het gevierd in West-Friesland?

Hoewel versoepelingen van de coronamaatregelen nog uitblijven en evenementen zoals we gewend waren nog niet mogelijk zijn, wordt Koningsdag toch in aangepaste vorm gevierd in de regio. Er zijn kleurwedstrijden, wandel- en fietstochten en bij de horeca kun je speciale Koningsdagboxen bestellen. In ons overzicht kun je precies zien waar en hoe Koningsdag gevierd wordt in West-Friesland.

Drechterland

Het oranjecomité van Hoogkarspel komt dit jaar met een verrassingsbox, waarin allerlei lekkernijen zitten en toegangscodes tot digitale evenementen. Zo wordt een online bingo gehouden voor de jeugd in Hoogkarspel en kun je 's avonds aanschuiven voor een online pubquiz.

Venhuizen viert Koningsdag vanaf 10.00 uur met een wandel- en fietstocht die start bij De Roode Leeuw. Deelnemers kunnen zich van tevoren aanmelden en ontvangen bij de start een tas gevuld met versnaperingen, spelletjes en cadeautjes voor de kinderen.

SBA Westwoud, dat zich onder meer bezighoudt met de organisatie van Koningsdag in Westwoud, komt dit jaar met een Koningsdagbox. Deze kon tot en met 9 april besteld worden, en de inhoud is geschikt voor twee volwassenen en drie kinderen. Het Schalmplein, waar Koningsdag traditioneel gevierd wordt in Westwoud, blijft dit jaar leeg.

Enkhuizen

Ook in Enkhuizen is dit jaar een alternatief programma rondom Koningsdag. Oranjevereniging Enkhuizen laat weten dat om 8.00 uur de klokken luiden en dat de beiaardier daarna een concert geeft in de Zuidertoren. Om 10.30 wordt in vier verschillende verzorgingshuizen koffie aangeboden.

Enkhuizers kunnen meedoen aan een 'virtuele optocht'. Het comité daagt iedereen uit selfie te maken bij de vlag die thuis aan de gevel hangt of van je oranje outfit.

Activiteiten die eigenlijk gepland stonden voor deze dag worden verschoven naar later in het jaar. De poppenshow staat, als de maatregelen het dan toelaten, in de agenda op 28 augutus en de seniorenmiddag is als alles meezit op maandag 30 augustus.

Hoorn

Het oranjecomité van Zwaag stelde dit jaar een tas samen voor basisschoolkinderen, met daarin allerlei spullen om Koningsdag dit jaar opnieuw thuis te vieren. Naast lekkernijen zitten er kleurplaten in de tas, die ingeleverd kunnen worden op het adres dat te vinden is op de kleurplaat. De drie mooiste tekeningen zullen beloond worden met een prijs, en ook is er een prijs te winnen voor de mooiste drie tekeningen die op Facebook gedeeld worden met de hashtag Koningsdagzwaag.

Koggenland

In Berkhout is een fietstocht van 30 kilometer uitgestippeld, georganiseerd door het oranjecomité Berkhout en dat van Zwaagdijk. Onderweg kun je opdrachten uitgevoeren en deelnemers ontvangen bij de start een consumptiebon, die aan de route ingeleverd kan worden voor een hapje of een drankje.

Kinderen uit Avenhorn en De Goorn ontvangen deze week een Koningstas van Stichting Oranjefeesten. In de tas zitten spelletjes voor kinderen tot en met twaalf jaar. "Verder hopen wij dat Koningsdag 2021, ondanks alles, toch een dag wordt die we niet zullen vergeten! En wij kijken uit naar het volgende jaar waarin we weer hopen op een vrijmarkt, fietstocht, clown, kinderspelen op het plein en steenwerpen", aldus het comité.

Het Kermis- en Oranjecomité Hensbroek wil volgende week een digitale Koningsdagquiz houden. Je kunt je hiervoor in je eentje opgeven, maar ook meedoen met het gezin of met de familie. Bij 30 aanmeldingen gaat de quiz door, dus hoopt de organisatie dat voldoende mensen uit het dorp zich aanmelden.

Oranjevereniging Ursem hoopte dit jaar hun 75-jarig jubileum te vieren. In verband met de coronamaatregelen kan dat feest helaas niet door gaan, maar het comtié wil deze dag niet met stille trom voorbij laten gaan. Zo wordt er om 10.00 uur op Koningsdag een fietsroute georganiseerd, en wordt iedereen in het dorp verzocht om de vlag te hijsen. Op hetzelfde tijdstip wordt op de Facebookpagina van de vereniging een kleurplaat getoond, die kinderen in Ursem kunnen inkleuren en opsturen. Dit kan tot 5 mei.

Medemblik

Het Andijker Oranje-comité organiseert dit jaar een kleurwedstrijd voor kinderen tot en met twaalf jaar. Op de Facebookpagina van het comité kun je de kleurplaat downloaden en inkleuren, waarna je kans kunt maken op leuke prijzen.

De OranjeVereniging Opperdoes heeft dit jaar gekozen voor een eigen versie van Got Talent. Kinderen kunnen hun talent in een video opsturen naar het comité, dat 's middags gedeeld wordt in een uitzending. Tussen 13.00 en 14.00 uur komt er een verhalenverteller en vanaf 15.00 uur wordt in Opperdoes een bingo georganiseerd.

In Nibbixwoud wordt op Koningsdag een wandelsterrenrit georganiseerd, die iedereen met het hele gezin door het dorp af kan leggen. Onderweg kunnen allerlei opdrachten uitgevoerd worden. Verder wordt iedereen opgeroepen om zijn of haar tuin te versieren, waardoor een jury volgende week een prijs uit kan reiken voor de mooist versierde tuin in Nibbixwoud.

Ook in Wervershoof organiseert het oranjecomité Maxima'al dit jaar een kleurwedstrijd. Kinderen van basisscholen hebben vandaag een tas gekregen met daarin een kleurplaat, die zij thuis in kunnen kleuren en op de ramen kunnen plakken. De jury zal volgende week langs de huizen gaan om alle creaties te beoordelen. Vanuit een aantal kwekerijen wordt een bos oranje tulpen aangeboden aan de bewoners van verzorgingshuis St. Jozef.

