Jong Ajax-aanvoerder Youri Regeer hard voor zichzelf na nederlaag tegen NEC

Het was niet de avond van Jong Ajax. Op Sportpark De Toekomst werd er met 1-0 verloren van NEC. Aanvoerder Youri Regeer rekent zich de nederlaag aan. "Ik laat mijn man lopen en dat is een detail in het voetbal."

Ondanks het feit dat winnen niet het belangrijkste is voor Jong Ajax baalt Regeer van de zeventiende verliespartij dit seizoen. "We spelen wel voor de punten. Niet voor het meedoen om het meedoen. Zeventien nederlagen vind ik redelijk veel."

"Ik heb in de tweede helft een Jong Ajax gezien wat ik graag wil zien", reageert trainer Mitchell van der Gaag. "Volledig druk op NEC en ze vastgezet op de eigen zestien meter. Dan komen we bij terugkerend probleem: het scoren. In de laatste vijf wedstrijden hebben we twee keer gescoord. Daarbij hebben we genoeg kansen gehad om meer doelpunten te maken."

De enige goal in Amsterdam werd gemaakt door Edgar Barreto.