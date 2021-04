Jong Ajax op eigen veld onderuit tegen NEC

Ajax moest het in de wedstrijd tegen de Nijmegenaren doen zonder Naci Ünüvar. De rechtsbuiten liep vorige week tegen FC Eindhoven een knieblessure op en moet vier tot zes weken herstellen.

Barreto

In de openingsfase kregen beide ploegen mogelijkheden om de score te openen. Christian Rasmussen dacht te profiteren van een uitglijder van Edgar Barreto, maar schoof de bal in de 3de minuut net naast. 2 minuten later kapte Elayis Tavsan de hele Ajax-defensie uit en stuitte vervolgens op doelman Daan Reiziger. Na 35 minuten spelen kwam NEC op voorsprong in Amsterdam. Barreto kopte, net als vorige week tegen Jong AZ, raak uit een hoekschop en opende zodoende de score: 0-1.

