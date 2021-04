Rechter zet streep door acht opgelegde gebiedsverboden Museumplein

De politie hield op 28 maart ruim driehonderd mensen aan op het Museumplein, nadat zij het bevel van de politie negeerden om het plein te verlaten. Er werd die zondag op het Museumplein gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen.

Later die dag heeft de officier van justitie die aangehouden mensen een gedragsaanwijzing (gebiedsverbod red.) opgelegd, wat betekent dat zij zich gedurende ongeveer tien weken in het weekend niet mochten bevinden op of rond het Museumplein. Volgens de rechtbank is een groot aantal demonstranten daartegen in beroep gegaan.

Hoewel de rechtbank oordeelt dat de inzet van een gedragsaanwijzing in dit geval legitiem is, heeft de officier van justitie niet beoordeeld waarom juist deze personen zich in de komende tijd opnieuw schuldig zouden maken aan ernstige openbare ordeverstoring. "Van deze grote vrees voor herhaling is verder ook niet gebleken", aldus de rechtbank. De rechter heeft de beroepen daarom gegrond verklaard.