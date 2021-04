Hilversum kan ondernemers niet verder helpen met kwijtschelden belastingen

Winkeliers van het centrum, de Gijsbrecht van Amstelstraat, winkelcentrum Kerkelanden en winkelcentrum Seinhorst trokken een maand geleden aan de bel toen de aanslag van de onroerendezaakbelasting op de mat viel. Een fors bedrag, dat ze zeggen niet te kunnen betalen doordat ze door de coronacrisis amper inkomsten hebben.

De winkeliers luidden daarom de noodklok: ze stelden grote financiële problemen te hebben en dat het maar de vraag is of hun ondernemingen de crisis zullen overleven. De oorzaak is de strenge lockdown. Niet-essentiële winkels waren daardoor lang gesloten en kunnen pas sinds kort klanten op afspraak ontvangen.

Belastingnota verscheuren

De winkeliers vroegen de gemeente daarom de dure belastingnota voor een keer te verscheuren, maar daar kan de gemeente niet aan meewerken. De bewuste onroerendezaakbelasting is een 'algemene belasting' en volgens de gemeente vooral ook een 'objectieve belasting', waarbij niet gekeken wordt naar de omstandigheden van de belastingplichtige. Dat is wettelijk bepaald.

Al zou Hilversum anders willen, de ondernemers ontkomen er niet aan de onroerendezaakbelasting gewoon te betalen. "Het is voor ons niet mogelijk om hiervan af te wijken. Het kwijtschelden van deze belasting is wettelijk gezien dus ook niet mogelijk voor ondernemers of andere groepen. Ook het door de raad lager laten vaststellen van de OZB-tarieven voor de categorie niet-essentiële winkels is niet mogelijk", aldus burgemeester en wethouders.

Andere tegemoetkomingen

Hilversum benadrukt wel dat het noodlijdende ondernemers op tal van vlakken wel tegemoet kan komen. De gemeente wijst erop dat zij soepel omgaat met vragen voor betalingsregelingen, en dat dit jaar ook de precariobelasting weer wordt geschrapt. Ook is eerder al bepaald de boekwaarde van winkel- en horecapanden tijdelijk te verlagen zodat ondernemers er minder belasting over hoeven te betalen.