Nieuwe strepen moeten gevaarlijk kruispunt Egmond-Binnen veiliger maken

De provincie Noord-Holland laat volgende week de belijning van een beruchte kruising op de Randweg N512 in Egmond-Binnen aanpassen. Het gaat om het kruispunt met de Sint Adelbertusweg. Via een petitie vroegen omwonenden om maatregelen na het zoveelste zware ongeluk op die plek.

Op de Randweg wordt ook het kruispunt met de Herenweg aangepakt. De nieuwe belijning moet er voor zorgen dat de verkeerssituatie overzichtelijker en meer herkenbaar wordt voor weggebruikers, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

Het is schering en inslag met ongelukken, zeggen omwonenden over de in hun ogen levensgevaarlijke kruising van de N512 die hun dorp doorsnijdt. Naast dat er vaak harder wordt gereden dan de toegestane 60 km/u, is de kruising in hun ogen onlogisch ingericht waardoor verkeer in verwarring komt en fouten maakt.

Maatregelen voor korte termijn

In februari was er nog een groot ongeluk, waarbij een bestuurder en twee kinderen gewond raakten. Daarna haalde Anouk Hollenberg met een petitie meer dan 1000 handtekeningen op. "De provincie moet gaan snappen dat dit prioriteit heeft", stelde zij toen.

De provincie komt nu met deze maatregel voor de korte termijn. Daarnaast onderzoekt de provincie nog of hier rotondes kunnen komen, zoals de dorpsbewoners het liefst zien. De werkzaamheden beginnen woensdagavond en zijn de volgende ochtend klaar. De kruisingen blijven tijdens het werk bereikbaar.