Na zoveelste ongeval is maat vol: kruispunt Egmond-Binnen moet veiliger

EGMOND-BINNEN - De kruising van de Randweg (N512) met de Sint Adelbertusweg is onlogisch, onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Vorige week gebeurde er opnieuw een ernstig ongeluk tussen twee auto's, waarbij gewonden vielen. Ditmaal waren er ook kinderen bij betrokken. Voor inwoners is het na dit zoveelste ongeval genoeg geweest en ze eisen een veiliger kruispunt. Anouk Hollenberg (26) is daarvoor een petitie gestart: "De maat is vol."

Het is schering en inslag met ongelukken, zeggen Binders (inwoners van Egmond-Binnen, red.) over de in hun ogen levensgevaarlijke kruising van de N512 die hun dorp doorsnijdt. Naast dat er vaak harder wordt gereden dan de toegestane 60 km/u, is de kruising in hun ogen onlogisch ingericht waardoor verkeer in verwarring komt, en fouten maakt.

"Als het één keer in de twee maanden écht fout gaat, en daarnaast nog vaker bíjna fout, dan snap ik niet dat er nog steeds niks aan gebeurd is", zegt Anouk Hollenberg, die haar hele leven vlak achter het kruispunt woont.

Petitie

Haar zorgen worden gedeeld door aanwonenden van de kruising. Peter van den Berg kijkt er al ruim dertig jaar op uit. "De weg ligt er nog net zo bij als toen 'ie aangelegd is. Alleen is het er veel drukker geworden." Zijn overbuurman Sjaak Swart vult aan: "wat moet er hier gebeuren voordat er iets aangedaan wordt?"

Om het beruchte kruispunt veiliger te krijgen is Anouk een petitie gestart. Na het zware ongeval vorige week donderdag, was het in haar ogen hoogste tijd voor actie. "De provincie moet gaan snappen dat dit prioriteit heeft."

