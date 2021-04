Goois Natuurreservaat heeft zorgen over gedumpt tuinafval: 'Breng het netjes weg'

Het Goois Natuurreservaat maakt zich zorgen over tuinafval dat nog regelmatig wordt gedumpt in de natuur. Nu het mooier weer wordt en steeds meer in de tuin gewerkt wordt, roepen de natuurbeschermers op om het tuinafval gewoon netjes weg te gooien op de plek waar dat hoort.

Het gebeurt volgens het GNR nog vaak dat mensen hun tuinafval dumpen in de natuur. "Als we mensen hier op aanspreken krijgen we vaak de reactie: 'Het is toch gewoon groen en dus ook natuur?'. Al dit tuinafval zorgt voor grote problemen. We zijn vaak jaren bezig om de ongewenste woekerende planten weer uit onze natuur te krijgen. Dit kost onnodig veel tijd en geld en gaat ten koste van de bestaande biodiversiteit", zegt boswachter Mirjam de Hiep.

Woekerende planten

Gedumpt tuinafval kan er nog al eens voor zorgen dat er brandnetels en bramenstruiken gaan groeien of, erger nog, woekerplanten zoals de Japanse duizendknoop en springbalsemien in de natuur terechtkomen. Deze soorten gaan woekeren en verdrukken de oorspronkelijke planten.

Het GNR doet de oproep om tuin- en snoeiafval gewoon in de groene bak te gooien of naar het scheidingsstation te brengen. "Het hoort echt niet thuis in de natuur", aldus het GNR.