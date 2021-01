Grote berg met afval gedumpt in natuurgebied Goois Natuurreservaat: "Erg asociaal"

LAREN - Brokstukken van beton, resten van een vloerverwarming en een hoop andere troep: er is afgelopen weekend voor zeker een ton aan bouwafval gedumpt in het natuurgebied van het Goois Natuurreservaat rond het Larense theehuis 't Bluk. "Twee maanden geleden was het ook al raak en ik heb zo het vermoeden dat we met dezelfde dader te maken hebben", zegt boswachter Gerrit Kremer.

Het is zeker niet de eerste keer dat er afval wordt gedumpt in de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat, maar zoveel afval als nu is zeldzaam. Twee maanden geleden werd er op exact dezelfde plek ook al een grote berg gevonden.

De berg bouwafval werd zaterdagochtend gevonden. "Het komt van een verbouwing, waarschijnlijk ergens hier in de buurt", denkt Kremer. "We zien helaas wel vaker dat bewoners of bouwvakkers hun afval komen dumpen. Ze hebben dan geen zin om naar de vuilstort te rijden en bouwvakkers zitten niet te wachten op de kosten die ze voor het afval moeten betalen. En nu zitten wij er weer mee."

Boswachter Gerrit Kremer moest zaterdag zoals zovaak zelf aan de slag om het afval op te ruimen. "Ik had mijn hele aanhangwagen vol met troep. Dat zegt wel wat over hoeveel het was, het woog zeker een ton en misschien wel meer. Het was ook een hele klus om het op te ruimen. Maar het gaat veel verder dan dat: het kost ons geld en het is bovenal gewoon erg asociaal van de daders."

Geen spoor van daders

Van de afvaldumper ontbreekt na afgelopen weekend elk spoor. "Ik heb na het opruimen nog in de wijde omgeving gezocht naar aanknopingspunten, zoals klusbusjes of een verbouwing ergens. Helaas heb ik niks gevonden. Elke keer hoop je toch dat je een aanknopingspunt vindt, want we zouden deze kosten heel graag verhalen op de dader of eens een goed gesprek met hem voeren. Dit kan gewoon niet."

De afvaldumpingen kosten het Goois Natuurreservaat volgens de boswachter tussen de 50.000 en 100.000 euro. "Dan hebben we het echt over afvaldumpingen zoals deze. Als er asbest wordt gedumpt, loopt het vaak verder op. We blijven mensen oproepen om alsjeblieft hun afval gewoon netjes af te voeren. Daarnaast hopen we dat mensen die zien dat er afval wordt gedumpt ons een seintje geven. Ze mogen ook ons bellen als ze meer weten over de afvaldumping van afgelopen weekend. Er komt een moment dat de daders tegen de lamp lopen."