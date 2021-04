AZ-speler Koopmeiners vindt dit seizoen nog raarder dan vorig seizoen

Daar waar Ajax zich vorige week moest opmaken voor de bekerfinale, kende AZ juist een week zonder competitievoetbal. En zo had AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners in de aanloop naar de wedstrijd Ajax - AZ van aanstaande zondag, een weekendje vrij.

"Op vrijdag hebben we nog wel een oefenwedstrijd gespeeld", zegt Koopmeiners. "Maar daarna hebben we wel twee dagen vrij gekregen. Als er geen competitie gaande is, ook om je heen niet, dan voelt dat wel anders dan anders."

De Alkmaarse aanvoerder verwacht zondag een boeiend duel. "Het is altijd een wedstrijd op zich, Ajax tegen AZ. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, ik denk voor beide partijen. We hebben het de afgelopen jaren goed gedaan. Voor hun staat er iets bijzonders op. Wij hebben nog iets om voor te strijden, dus het is ook voor de neutrale kijker iets om naar uit te kijken."