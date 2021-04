Woningbouw noodzakelijk, maar wat te doen met al die bezwaren?

Omwonenden van het Durgerhorstplantsoen in Krommenie schrokken woensdagavond toen ze de plannen zagen voor nieuwe hoogbouw. Met de huidige noodzaak om veel woningen te bouwen, gaat het vaker gebeuren dat bewoners hun omgeving zien veranderen. "Er is ontzettend veel behoefte aan woningen, we moeten alle zeilen bijzetten", zegt projectleider Bas Boeker van de gemeente Zaanstad dan ook.

NH Nieuws

Zowel Bas Boeker van Zaanstad als Pieter van der Werff van woningcorporatie Parteon legden woensdagavond geholpen door een architect, de plannen voor aan de bewoners via een Zoom-meeting. Het was geen inspraakavond, maar al snel kwamen in de chatfunctie bezorgde reacties tevoorschijn. "Het werken met dit soort sessies online is niet bevorderlijk voor het goed in gesprek gaan met elkaar", zegt Boeker. "Het helpt niet om alle emotie te voelen. Een lijfelijke bijeenkomst is veel beter. Dat maakt zo'n avond weleens onbevredigend."

Quote "Als je een plaatje hebt met impressies lijkt het alsof de aannemer al besteld is. Dat is niet zo" bas boeker, projectleider gemeente zaanstad

Na afloop vertelden bewoners aan NH Nieuws het gevoel te hebben dat alle plannen al gemaakt waren en dat ze te laat betrokken worden bij de plannen. Boeker en Van der Werff vinden dat niet helemaal terecht. "Dit zijn de fysieke kaders waarin de uitwerking nog moet komen. Er ligt nog geen ontwerp", zegt Van der Werff. "We vonden dit wel het moment om dit te delen met de omgeving." Boeker vult aan: "Als je met een lege schetsrol naar de bewoners gaat en vertelt wat je wilt realiseren, dan vragen de bewoners toch meer context. Je zult toch iets van de puzzel moeten leggen voordat je het presenteert. Het heeft ook met de techniek van nu te maken. Het ziet er al snel definitief uit. Als je een plaatje hebt met wat impressies lijkt het alsof de aannemer al besteld is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo." Verhuizen voor nieuwbouw Een van de bezorgde bewoners is Peter Buist. Vier jaar geleden moest hij verhuizen binnen Krommenie om ruimte te maken voor nieuwbouw. Hij woont nu in de buurt in een ander huis. Nu ziet hij zich weer geconfronteerd met bouwplannen: tegenover zijn huis komt een gebouw van vijf hoog. Tekst loopt door onder de video

Peter Buist kijkt straks vanuit zijn tuin naar een gebouw van vijf hoog - NH Nieuws

Bas Boeker van Zaanstad en Pieter van der Werff van Parteon geven aan dat mensen vaak eerst bezwaren hebben die uiteindelijk, als de plannen gerealiseerd zijn, toch mee blijken te vallen. "Onverlet dat er altijd individuele gevallen zijn van mensen die zien dat er verandering plaatsvindt in hun leefomgeving, waar ze zich niet in kunnen verenigen", zegt Boeker. "Dat wil ik niet bagatelliseren." Hij besluit: "Het belang om woningen toe te voegen in de gemeente Zaanstad wordt steeds groter. Als we een avond hadden georganiseerd om deze 44 woningen te verdelen hadden we geen 55 man maar 5.000 in de Zoom-meeting gehad. Er is ontzettend veel behoefte aan woningen, we moeten alle zeilen bijzetten." De plannen voor het nieuwe gebouw bij het Durghorstplantsoen en de voorlopige tekeningen zijn hier te vinden.

