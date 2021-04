Klapstoelen op Waagplein om horeca te steunen

De gemeente was verder niet op de hoogte van de actie, maar dat was ook de bedoeling: het is namelijk vooral ludiek bedoeld. "Het is geen protest of zo, we melden ook niks aan bij de gemeente. Het is gewoon een oproep en we krijgen positieve reacties", aldus bedenkers Rob Min en Mike Molenkamp vooraf tegen NH Nieuws.

Het was de bedoeling dat mensen bij een to-go tentje wat eten of drinken bestelden en tussen 14.00 uur tot 18.00 uur op Waagplein op te drinken. Op foto's is te zien dat best wat mensen op zijn komen dagen.