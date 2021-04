Definitief geen fietsbrug tussen Oostelijk Havengebied en Sluisbuurt

Na doorrekeningen lijkt een fietsbrug tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied niet realistisch. Dat heeft het stadsbestuur laten weten. De gemeente Amsterdam maakte in 2018 het plan bekend om tussen het Zeeburgereiland en een van de eilanden in het Oostelijk Havengebied een fietsbrug te maken. Daar is nu definitief een streep door gezet. Wel is de gemeente van plan een pontverbinding tussen de twee gebieden te realiseren. Die zou eind van dit jaar al moeten varen.

Gemeente Amsterdam

Het eiland Sporenburg werd genoemd als de meest logische plek om de brug naar Zeeburgereiland op aan te sluiten te worden, en daar waren veel bewoners van de wijk niet blij mee. De rustige wijk zou een drukke doorgangsweg voor fietsers worden. De voorkeur van het onderzoek waar de pont moet komen is ook Sporenburg, dus de drukke doorgangsweg in de wijk lijkt er dan evengoed te komen. Adviescommissie D'Hooghe Een commissie onder leiding van de Belg Alexander D'Hooghe bracht in de zomer haar advies uit over welke bruggen in Amsterdam realistisch zijn. Daarin stelden zij voor om twee nieuwe bruggen over het IJ te bouwen. Een vanaf de NDSM-werf naar de Haparandadam dichtbij het REM-eiland, en een vanaf de Johan van Hasseltweg in Noord naar het Azartplein op het KNSM-eiland. De brug tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied kwam niet terug in het advies. De Fietsersbond liet toen weten teleurgesteld te zijn dat de fietsverbinding niet in het advies van D'Hooghe terugkwam. "Zeeburgereiland blijft zo matig bereikbaar voor fietsers."

Gemeente Amsterdam

Definitief overstag De gemeente is deze week definitief overstag gegaan: er komt geen fietsbrug tussen het Oostelijk Havengebied en Sporenburg. Er is gekeken naar vier drie varianten - twee bruggen, en een tunnel - om toch een fietsverbinding mogelijk te maken. Toch blijken die allemaal niet haalbaar. De redenen zijn voornamelijk praktisch: onder andere de breedte van het water maakte het lastig de brug te realiseren. Ook een fietstunnel zou niet haalbaar zijn. In de toelichting van de gemeente benadrukken ze wel de bereikbaarheid van Zeeburgereiland in de gaten te houden. "Om het Zeeburgereiland in de toekomst bereikbaar te houden voor fietsers moet worden ingezet op een verbetering van de fietsroute via de Amsterdamsebrug, mogelijk aangevuld met een pontverbinding naar de Sluisbuurt."

Lees ook Play Amsterdam Boom 7 moet wijken voor fietsbrug: bewoners boos over verdwijnen groen