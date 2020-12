Boom 7 moet wijken voor fietsbrug: bewoners boos over verdwijnen groen

AMSTERDAM - Het protest van de buurtbewoners is tevergeefs. Boom 7, een 80 jarige iep aan de Buiksloterweg, moet om. Er is op die plek een fietsbrug gepland. Tot het zover is, eind volgend jaar, willen de bewoners het leven van de boom te vieren. Bijvoorbeeld door er vetbollen in te hangen voor de vogels.

Boom 7 moet om. Bewoners maken zich zorgen over verdwijnend groen in noord. - NH Nieuws

Simon de Boer baalt er enorm van, dat zijn geliefde Boom 7, moet wijken voor een fietsbrug. Samen met een groep buurtbewoners tekende hij bezwaar aan tegen de geplande kap van de 80 jarige gezonde iep. Tevergeefs. Ze zijn wel uitgenodigd om in te spreken bij het stadsdeel, maar dat bleek tegelijk nutteloos. "Toen we er waren, om in te spreken, zeiden ze meteen dat het besluit voor de fietsbrug een besluit van de centrale stad is, en onherroepelijk. En daarmee was de kap van de boom ook onherroepelijk. Daar zijn we zo kwaad van geworden. Dat je denkt dat je kan inspreken, maar dat dat dan helemaal niet klopt!" Uiteindelijk hebben de buurtbewoners besloten het laatste levensjaar van Boom 7 te vieren met acties en evenementen. Ze brandden er kaarsjes met Allerzielen, en nu hangen er dus 200 vetbollen in de iep voor de vogels. Niet alleen Boom 7 Er is in Noord meer aan de hand, zegt Marieke Oomen, omgevingspsycholoog en bestuurslid van Amsterdam Noord Groene Stad aan Het Water (ANGSAW). Neem nou de aanleg van Elzenhagen Zuid. Daar moeten meer dan 2000 bomen weg. Er zijn wel plannen groenherstel, ongeveer 1200 bomen en struiken worden herplant, maar buurtbewoners zijn in protest. Ze vinden dat te weinig. Ook op het NDSM terrein maken bewoners zich zorgen over verdwijnend groen.

Quote "Niemand voelt zich serieus genomen, er wordt niet naar deze mensen geluisterd. Alsof je een gekkie bent" Marieke Oomen, Amsterdam Noord Groene Stad aan Het Water

"Het lijkt erop alsof ze in Noord eerst gaan voor bouwen, en dan daarna kijken hoe ze het groen gaan doen. En dat is zorgelijk, want hier is de meeste nieuwbouw gepland. Er zijn dan wel plannen voor groene daken, en geveltuintjes, maar daar red je het niet mee. Je kan je ruimte maar één keer uitgeven. En nu lijken de grote groene structuren in heel het stadsdeel eraan te gaan." Oomen en De Boer benadrukken dat ze voor stadsuitbreiding zijn, en voor de nieuwbouw van betaalbare huizen voor alle Amsterdammers. Maar ze zien weinig terug van regie voor het behoud van groen. Het stadsdeel moet ook leefbaar blijven. Wel 20 actiegroepen actief Om een goed overzicht te krijgen van bewoners-initiatieven om groen te behouden in Noord maakte Oomen onlangs een inventarisatie van actiegroepen. Ze kwam op een stuk of 20. Eind november pakte ze de fiets, en is bij alle groepen langs gegaan. "Overal hoorde ik hetzelfde verhaal. Niemand voelt zich serieus genomen, er wordt niet naar deze mensen geluisterd. Alsof je een gekkie bent."

Fietsroute van Marieke Oomen langs actiegroepen voor behoud van groen in Noord - Marieke Oomen

Het uiteindelijke doel van Oomen en de andere actiegroepen is een officiële beschermde groene scheg, toegevoegd aan de hoofdgroenstructuur van de Waterlandse scheg. Dat betekent een beschermde groene strook langs het hele Noordzeekanaal, van het IJ tot in Waterland. Na het bezoek van Oomen aan alle groepen zijn er nu plannen om de krachten te bundelen, en samen op te trekken tegen de gemeente.