Mart Visser steekt Douane op Schiphol in een nieuw jasje

Douaniers op Schiphol dragen vanaf morgen een nieuw uniform. Ze ruilen het oude groene pak in voor een blauw uniform, ontworpen door Mart Visser. De kleur blauw straalt volgens de Douane meer betrouwbaarheid en gezag uit. Ten onrechte wordt de Douane vaak gezien als de dienst die de paspoorten op Schiphol controleert. Die taak ligt bij de -eveneens blauw geklede- Koninklijke Marechaussee. De Douane is niet bang voor nog meer verwarring.

Douaniers in een oud en een nieuw uniform - Douane

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Volgens de Douane versterkt het nieuwe uniform de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de medewerkers. Couturier Mart Visser steekt ruim 3.000 Douaniers in een nieuw blauw jasje. Er zijn tien verschillende uniformen beschikbaar, aangepast aan koud en warm weer. Zo krijgen Douaniers in Caribisch Nederland iets luchtigers aan dan de medewerkers die in de koude wintermaanden op Schiphol werken. Artikel gaat verder onder de foto.

Douaniers in hun nieuwe uniform - Douane

'Door de Douane' De Douane is een afdeling van de Belastingdienst en controleert onder meer of reizigers op Schiphol geen illegale goederen het land in smokkelen. De tot vandaag groen geklede ambtenaren staan bijvoorbeeld bij het 'niets aan te geven'-loket bij de uitgangen van de bagagehallen. Het zijn geen grenswachters en staan ook niet bij de beveiligingspoortjes tussen de vertrekhallen en de gates. Dat zijn respectievelijk marechaussees en particuliere beveiligingsbedrijven. 'Door de Douane' gaan of 'achter de Douane' wordt vaak en ten onrechte gezegd als reizigers langs de beveiligings- en pascontrole moeten gaan. Volgens een woordvoerder van de zijn de medewerkers in hun nieuwe outfit goed herkenbaar als Douanier. KLM Het werk van Mart Visser komt meer voor op Schiphol. Een aantal jaar geleden ontwierp hij ook de uniformen van stewards en stewardessen van KLM.