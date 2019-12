Greenpeace boos over Douane Kerstshow op Schiphol Plaza: "Meten met twee maten"

Greenpeace is boos over het kerstconcert dat vanmiddag door de Douane Harmonie Nederland is gegeven op Schiphol Plaza. Op diezelfde plek werden activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion zaterdag afgevoerd door de marechaussee, toen zij daar tegen Schiphol protesteerden, maar geen toestemming daarvoor hadden. Greenpeace vindt dat er nu met twee maten wordt gemeten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Een woordvoerder van Douane Nederland laat NH Nieuws weten dat zij toestemming van Schiphol hebben gekregen om het concert te geven. Ieder jaar geeft de Douane Harmonie een concert op Schiphol in een van de vakantieperiodes. 's Zomers doen zij dat voor de deur van de luchthaven en rond de kerstvakantie wordt er binnen muziek gemaakt. Een klein deel van het concert gefilmd met smartphones van omstanders:

NH Nieuws

Greenpeace is niet te spreken over het concert, dat op dezelfde plek wordt gegeven waar klimaatactivisten zaterdag waren neergestreken en zich stuk voor stuk moesten laten verwijderen door door de Koninklijke Marechaussee. De burgemeester van Haarlemmermeer had Greenpeace alleen toestemming gegeven om buiten te protesteren en had gewaarschuwd te gaan optreden als zij ook binnen zouden gaat actievoeren. Dat verbod lapte Greenpeace aan haar laars en bezette een deel van Schiphol Plaza. Alle activisten werden 'bestuurlijk verplaatst' door de marechaussee en de gemeente Haarlemmermeer uitgezet. 25 demonstranten werden gearresteerd. Greenpeace wilde aanvankelijk 24 uur binnen protesteren. Na zeven uur ontruimen was de laatste activist door de marechaussee Schiphol uitgezet.

Statement van Dewi Zloch, campagneleider van Greenpeace "Ik ben hier stil van. De gemeente heeft afgelopen zaterdag een vreedzame demonstratie hardhandig de mond gesnoerd vanwege de veiligheid. Nu zien wij dat er wordt gemeten met twee maten, want dit orkest zou eigenlijk afgelopen zaterdag optreden in de Schiphol Plaza. Dit optreden, dat vandaag plaatsvindt, bevestigt dat een demonstratie binnen Schiphol prima kan en dat er ruimte is zonder dat de veiligheid in het geding zou komen. De gemeente is ver buiten haar boekje gegaan. Terwijl het enige wat de vreedzame bezoekers van Protestival deden, was een klimaatplan eisen van Schiphol."