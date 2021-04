Amstelveen zet in op zonneparken: 'Opwekken windenergie door Schiphol niet mogelijk'

De gemeente Amstelveen gaat vol inzetten op het opwekken van zonne-energie in plaats van op windenergie. Dat staat in het document Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0. Het document is opgesteld door een samenwerkingsverband van 29 gemeenten, drie waterschappen, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners .

Het doel van het samenwerkingsverband is onderzoeken hoe en waar in de regio duurzame energie kan worden opgewekt. En wat de alternatieven zijn voor vervanging van aardgas als energiebron in de toekomst. Voor Amstelveen betekent dit dat er binnen de gemeente vooral gekeken wordt naar zonne-energie. Vooral ook omdat alternatieven hier weinig voorhanden zijn, laat wethouder Floor Gordon van Duurzaamheid weten. "In Amstelveen is grootschalige opwek van windenergie door de nabijheid van Schiphol niet mogelijk. Wij krijgen dus geen windmolens in Amstelveen. We richten ons voor duurzame opwek daarom op zonne-energie. (...). De locaties langs de A9 (Krijgsman) en Bedrijventerrein Amstelveen Zuid uit die visie zijn nu als zoekgebied benoemd."

In totaal zijn er in de regio 32 van zulke gebieden vastgesteld die misschien geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie. Als dat het geval blijkt te zijn dan moeten de gemeenten nog wel offcieel een vergunning afgeven en het bestemmingsplan aanpassen. Behalve in Amstelveen wordt er ook elders in Amstelland druk geëxperimenteerd met energietransitie. Zo zijn verwarmingsketels in veertien sloopwoningen in Uithoorn omgebouwd en geschikt gemaakt voor waterstof, als vervanging voor het bestaande aardgasnet.

