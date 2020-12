Amstelland NL V Verwarming van de toekomst? Experiment met waterstof in woningen Uithoorn

UITHOORN- In veertien sloopwoningen aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn stroomt vanaf vandaag waterstof door het bestaande aardgasnet. Met speciale cv-ketels worden deze huizen bij wijze van proef met waterstof verwarmd. Dit is een techniek die wereldwijd nog in de kinderschoenen staat en nu voor het eerst in Nederland wordt toegepast, door netbeheerder Stedin.

Om de CO2-uitstoot te verminderen, wil de overheid dat alle woningen in Nederland vanaf 2050 aardgasvrij zijn. Naast volledig elektrische verwarming en het gebruik van warmtenetten, kan waterstof in te toekomst een alternatief zijn om woningen te verwarmen. Het is een gek gezicht: voor de huizen in Uithoorn staat een container waar tanks met waterstof voor de verwarmproef in staan. "De waterstof van de container gaat via de aansluiting naar het bestaande net", legt projectleider Frank van Alphen uit. "Zo maken we gebruik van de hoofdleiding en gaan we via de aansluitingen naar de waterstof cv-ketel." Brandbaar gas Die ketel, die speciaal voor dit project ontwikkeld, lijkt veel op een reguliere cv-ketel. "Het principe is precies hetzelfde: brandbaar gas, dat verbrand je, op die manier krijg je warmte", aldus Van Alphen. Ook de aansluiting op het bestaande leidingwerk vormt niet de uitdaging tijdens het project. "Hier zien we de bestaande gasleiding. Hier zijn eigenlijk alleen aanpassingen gedaan die regulier horen bij aardgaswerkzaamheden."

De container met waterstoftanks in de Prinses Christinalaan - netbeheerder Stedin

Een groot nadeel van het gebruik van waterstof is dat het - net als aardgas - een brandstof is. De ontstekingstemperatuur ligt zelfs lager dan die van aardgas, en bij een waterstofexplosie komt meer energie vrij dan bij een explosie die wordt veroorzaakt door aardgas. Dat maakt de test niet zonder risico's, bevestigt Frank. "Het is een brandbaar gas. Je moet goed weten wat je er mee doet. Daardoor kan je niet zomaar aan de slag met waterstof."

Quote "Het wordt heel zorgvuldig gedaan. De ervaringen zijn nu dat het kán, en dat de mensen die hier omheen wonen het accepteren" Hans Bouma, Wethouder Wonen

Op het oog ziet de proefopstelling er veilig en betrouwbaar uit, zo vindt ook de wethouder Wonen van de gemeente Uithoorn, Hans Bouma. "Het wordt heel zorgvuldig gedaan. De ervaringen zijn nu dat het kán, en dat de mensen die hier omheen wonen het accepteren." De wethouder denkt dat verwarmen met waterstof kan bijdragen aan de energietransitie in Uithoorn. "Wij hebben ook niet veel warmtebronnen in Uithoorn. Misschien is het een oplossing bij dat proces." De proef verloopt vooralsnog zonder problemen. Netbeheerder Stedin verwacht niet dat waterstof vóór 2030 een grote rol gaat spelen in de gebouwde omgeving, maar wel een belangrijke. Naast groen gas kunnen andere duurzame gassen op termijn wel een grote rol vervullen in de gebouwde omgeving. Waterstof kan daar zeker onderdeel van zijn, aldus Stedin.