Schiphol teruggefloten over herrie en uitstoot

Schiphol is te optimistisch geweest over de hoeveelheid uitstoot en lawaai van vliegtuigen die omwonenden voor hun kiezen krijgen. De luchthaven heeft een onafhankelijke commissie laten kijken naar een milieuplan waar Schiphol een handtekening op wil en waarmee kan worden bewezen dat er aan alle strenge regels wordt voldaan. Maar volgens die commissie schiet Schiphol nog steeds tekort.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Zolang Schiphol wil dat er vliegtuigen kunnen opstijgen en landen, moet de luchthaven zich aan talloze wetten en regels houden. Die gaan onder meer over veiligheid, arbeidsvoorswaarden en niet in de laatste plaats over de impact op het milieu en de leefbaarheid van de omwonenden van Schiphol. Als Schiphol meer vluchten wil, dan moet dat getoetst worden door een speciale commissie die alles weet over milieuregels.

Die commissie heeft zich gebogen over een milieurapport waarmee Schiphol eigenlijk iets wettelijk wil vastleggen dat al jaren geleden had moeten gebeuren, zoals onder andere het maximumaantal vluchten per jaar. Dat jaarlijkse maximum was tot en met 2020 afgesproken op 500.000, inclusief 29.000 nachtvluchten.

Geen straf

Schiphol werkt tot nu toe wel al die jaren met deze afspraken, maar omdat ze nog steeds niet wettelijk bepaald zijn, kan de luchthaven ook niet worden gestraft als de regels worden overtreden. Tot grote ergernis van een deel van omwonenden, milieuorganisaties en politieke partijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren.

De commissie vindt dat Schiphol de uitstoot- en geluidsregels te ruim neemt en stuurt de luchthaven terug naar de tekentafel om het in orde te maken. Schiphol heeft in een reactie laten weten de aanwijzingen van de commissie op te volgen. Dan wordt er opnieuw gekeken of de zogenaamde milieueffectrapportage dan wel in orde is.