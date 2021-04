Kinderen in Purmerend hebben meeste last van overgewicht

Gemiddeld 16 procent van de Purmerendse kinderen tussen 2 en 14 jaar heeft overgewicht. Dat is 4 procent boven het landelijk gemiddelde en het hoogste in heel Nederland, blijkt uit cijfers van de GGD. In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Harry Rotgans dat het moeilijk te verklaren is waarom het overgewicht onder kinderen de afgelopen jaren is toegenomen.

Mogelijke verklaringen van de toename onder jeugd in Purmerend in vergelijking met regio Zaansteek-Waterland zijn volgens wethouder Rotgans doordat Purmerend een stad is. "Aangezien de omgeving grote invloed heeft op ons gedrag, weten we van een stedelijke omgeving dat inwoners minder worden verleid tot beweging en het makkelijker is om ongezond voedsel te verkrijgen. Denk aan het ongezonde eten in de omgeving van middelbare scholen en scholieren hoeven minder ver te fietsen. Daarnaast voelt het in een stad vaak minder veilig om kinderen buiten te laten spelen."

"We zien dat Purmerend en Beemster afwijken van de landelijke trend: landelijk daalt het overgewicht bij jonge kinderen, maar in onze gemeenten niet. Ook zien we dat overgewichtcijfers van de jeugd per wijk verschillen", schrijft de wethouder.

"Ook is wetenschappelijk aangetoond dat er een verband is tussen overgewicht en opleidingsniveau en aantal inwoners met een niet-westerse achtergrond", vervolgt wethouder Rotgans. "Aangezien het gemiddelde opleidingsniveau van Purmerend wat lager ligt dan landelijk en het aantal inwoners met een niet-westerse achtergrond wat hoger dan landelijk én regionaal, zou dit ook onderdeel van een verklaring kunnen zijn."



Kinderen zijn steeds minder vaak lid van een sportvereniging en kinderen eten minder groente, zo blijkt uit de Kindmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland. "Ook wordt gamen steeds populairder, waardoor kinderen meer zitten. En het aantal fastfood-restaurants in Purmerend is de tussen 2015 en 2018 toegenomen. "

Van baby af aan

De wethouder schrijft verder in zijn brief dat overgewicht voorkomen de beste kans van slagen heeft. "Ongezonde gewoontes zijn aangeleerd en afleren is best lastig. Daarom is het belangrijk om kinderen van baby af aan gezonde gewoontes aan te leren, zodat zij daar in hun verdere leven profijt van hebben."

In totaal ontvangen 200 gezinnen uit Purmerend en 50 gezinnen uit Beemster met een baby, 8 weken gratis een Baby Groente Tas. Volgens de wethouder is dat belangrijk: "Helaas halen heel weinig kinderen in Nederland de groentenorm, zo’n 1 tot 30 procent. Voor het leren eten van groente is de leeftijd van 4 tot 12 maanden cruciaal. Als je dan groente proeft, is de kans groter dat je ze later ook lust."

Elke week krijgen ouders een tas met twee soorten groente en een recept voor de baby én voor de volwassenen thuisbezorgd. Als het project een succes wordt kijkt de gemeente Purmerend of dit project kan blijven.