80.000 euro om Zaanse kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen

Boogschieten, voetballen of skaten: gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat alle kinderen juist in deze tijd bewegen. Het geld dat vanuit het rijk aan de gemeente is gegeven wordt gebruikt om de mentale en fysieke gezondheid van jongeren te ondersteunen. Wethouder sport, Gerard Slegers: "Een leven lang sporten begint bij het motiveren van kinderen om erop uit te gaan, zodat ze voldoende bewegen."

Het is volgens wethouder sport, Gerard Slegers, lastig om in coronatijd voldoende te bewegen: "Terwijl dit wel belangrijk is voor je mentale en fysieke gezondheid. Wij zijn blij dat we een mooi bedrag van het Rijk ontvangen en willen dit op een goede manier besteden."



Het project waar het geld naartoe gaat heet Zaanse Experiences 2021 en wordt in de verschillende vakanties aangeboden. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 t/m 26 jaar. De sport, spel en cultuurworkshops zijn gratis te volgen.

Grote impact op gezondheid en leefstijl

Volgens de gemeente hebben de gevolgen van corona een grote impact op de gezondheid en de leefstijl van mensen. "Daarom heeft het kabinet vanuit het steunpakket ‘Mentaal welzijn en leefstijl’ extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. Zaanstad heeft ervoor gekozen dit beschikbare geld aan de Zaanse Experiences uit te geven." Het programma voor de aankomende vakantie is nog niet bekend, maar de eerstvolgende activiteiten zijn in de meivakantie.

In september vorig jaar was NH Nieuws aanwezig bij het gratis sport- en cultuurproject in de Zaandamse wijk Kogerveld: