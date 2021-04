Haarlemmer Spee volgt Van Praag op bij UEFA

Haarlemmer Just Spee volgt Michael van Praag op bij de UEFA. Op het congres in het Zwitserse Montreux kreeg Spee voldoende stemmen om toe te treden tot het uitvoerend comité.

Op het congres waren er negen kandidaten voor acht plekken. Alleen de Belg Mehdi Bayat viel af. In 2019 volgde Just Spee Michael van Praag op als voorzitter van de KNVB. Hij kreeg toen meer stemmen dan Telstar-directeur Pieter de Waard die zich ook kandidaat had gesteld.