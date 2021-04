Eigenaar strandtent Woodstock diep gefrustreerd: "We zijn geopend tijdens kantooruren"

Steef Molenaar springt nog geen gat in de lucht bij het horen van de versoepelingen per 28 april. Hij is eigenaar van de populaire strandclub Woodstock in Bloemendaal aan Zee. Want, openblijven tot 18.00 uur en maximaal 50 man toelaten heeft volgens hem geen zin. "We zijn geopend tijdens kantooruren, daar hebben we helemaal niks aan."

Woodstock eigenaar Steef Molenaar - NH Nieuws

Demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge maakten vanavond een aantal versoepelingen bekend van de coronamaatregelen, zoals het onder voorwaarden open gaan van de terrassen en het afschaffen van de avondklok. Bij de opening van de terrassen gaat het om maximaal twee bezoekers per tafeltje, of meerdere mensen die tot één huishouden behoren. De terrassen moeten om 18.00 uur sluiten. "De mensen moeten uit hun werk komen die, laten we zeggen, een 9 to 5 ambtenaren-job hebben. Dan kunnen ze om 17.00 uur hiernaartoe komen en zijn ze om 17.30, 17.45 uur hier. Kunnen ze een kwartier gezellig een kopje koffie drinken", zegt Molenaar ironisch. Daarnaast geldt er een maximaal aantal klanten per terras: ook op het grootste terras mogen maximaal vijftig mensen zitten. En dat aantal heeft voor Molenaar geen zin. Hij heeft dan tien tot vijftien personeel nodig en steek meer geld erin dan dat hij terugkrijgt. "Op het moment dat je weer blij wordt gemaakt met een dooie drol, ga je met mensen aan de slag om het af te maken." Tekst gaat verder onder de video

Eigenaar Woodstock niet tevreden over versoepelingen coronamaatregelen - NH Nieuws

"Maar plotseling krijg je dan weer een deksel op je neus en word je met een kluitje het riet in gestuurd. Dan moeten we weer een week of twee weken wachten", zegt Molenaar. Hij als horeca-eigenaar springt geen gat in de lucht, maar verschillende strandwandelaars kijken wel uit naar het zitten op het terras. Ondanks dat een borrel met zonsondergang er niet inzit. "Ik snak naar vrijheid, gezelligheid en wijn", zegt een mevrouw. Twee andere vrouwelijke strandwandelaars kunnen ook niet wachten. Wat ze als eerste gaan nemen? "Toch wel een biertje." Ook Bert Duijneveld van café Het Waertje in Heerhugowaard uit zijn onvrede over de aangekondigde versoepelingen. "Waardeloos", zegt hij. "Je hebt een terras zo groot als Duitsland nodig om hiervan te profiteren. Ik kan moeilijk het hele Raadhuisplein volzetten met stoeltjes."

Reactie FNV Horeca: In een reactie op de versoepeling van de coronamaatregelen heeft vakbond FNV Horeca laten weten dat dit niet direct bijdraagt aan een herstel van de sector, ondanks dat het fijn is dat de horeca weer iets mag. "De versoepelingen dragen in minimale mate bij aan een herstel van de sector", zegt bestuurder Edwin Vlek. Volgens Vlek is het belangrijk voor het herstel van de horeca dat er snel volgende stappen worden genomen. Ook uit hij kritiek op de eindtijd van 18.00 uur: "Dit draagt niet bij aan de oproep van de burgemeesters waarin ze de terrassen open wilden in verband met handhaving van openbare ruimtes. Deze handhaving zal juist ook na de eindtijd van 18.00 uur lastig blijven, terwijl de horeca deze mensenstroom wel kan blijven reguleren."