Open brief zorginstellingen Kennemerland: "Wij strijden nog steeds"

Verschillende zorgorganisaties in Kennemerland maken zich zorgen over het publieke debat over de versoepeling van de coronamaatregelen. Dat schrijven de instellingen in een open brief op hun website. Ze vinden dat het sentiment aan het veranderen is, vergeleken met een jaar geleden.

In de brief schrijven de zorgverleners dat op 17 maart 2020 nog applaus klonk door de straten in heel Nederland. Het was een applaus om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Maar de organisaties signaleren dat de afgelopen maanden het sentiment is veranderd. Waar eerst nog solidariteit heerste met de zorgmedewerkers, wordt er nu vooral geroepen om versoepeling van de coronamaatregelen.

Overbelast

En dat terwijl de zorg nog steeds is overbelast, schrijft bijvoorbeeld het Spaarne Gasthuis in de brief. Het aantal besmettingen is nog steeds zorgwekkend hoog en de laatste weken stijgt de bezetting in de ziekenhuizen harder dan de capaciteit. Het overplaatsen van patiënten is een hele puzzel en niet altijd mogelijk, staat er ook in de brief. Volgens de zorginstellingen 'zijn we nog veel verder van huis als de huidige trend zich doorzet'. De instellingen willen met de oproep bereiken dat mensen er zich van bewust zijn dat zorgverleners nog steeds zeven dagen per week op hun tandvlees lopen.

Niet tegen versoepeling

In de open brief staat verder te lezen dat de zorgorganisaties niet tegen versoepelingen zijn. Er wordt volgens hen nu gekeken naar wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in verpleeghuizen. De zorgverleners doen een dringende oproep aan de regio: "Wees solidair met elkaar en met ons. Zet nog even door. Zodat het niet zover hoeft te komen dat patiënten niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben."

De open brief is ondertekend door: Huisartsen Midden Kennemerland, Rode Kruis, Spaarne Gasthuis, Veiligheidsregio Kennemerland, Cruquius, Kennemerhart, ViVa! Zorggroep, Rode Kruis Ziekenhuis, Hartekamp Groep, Heliomare, Zorgbalans, Parnassia, GGZ inGeest.