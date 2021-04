Terugkijken persconferentie: dit zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen

Onderwijs en sport

Eerder werd al duidelijk dat fysiek onderwijs vanaf 26 april een dag in de week wordt toegestaan voor hbo-scholen en universiteiten.

Er mogen vanaf volgende week woensdag ook weer lessen worden gevolgd voor het theorie-examen voor het rijbewijs.

Vorige week werd bekend dat in de sportsector pas op zijn vroegst op 11 mei versoepelingen worden verwacht. Er zal dan naar verwachting meer ruimte komen voor buitensporten en voor publiek. Mogelijk volgen er dan ook versoepelingen voor binnensporten.

Druk op zorg blijft hoog

De versoepelingen komen er ondanks de waarschuwing van het RIVM vandaag dat het aantal besmettingen sinds het begin van het jaar vrijwel constant toeneemt. Vandaag bleek bovendien dat de ziekenhuisbezetting op het hoogste punt is sinds 7 januari.

Toch zijn versoepelingen volgens het kabinet verantwoord. "We zien dat de daling in de ziekenhuizen in zicht komt, en daarmee ook het moment waarop het verantwoord is de eerste stap te zetten", zei demissionair premier Rutte. Hij noemt de versoepelingen "geen gok".