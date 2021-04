Verder onderzoek naar watercapaciteit van Gooise brandkranen

Er komt een onderzoek naar de staat van honderden Gooise brandkranen. Het onderzoek volgt nadat een maand geleden bleek dat meer dan honderd Hilversumse brandkranen te weinig bluswater geven als er ergens brand is. De Gooise gemeenten en de brandweer willen weten hoe dat in de rest van de regio gesteld is.

Afgelopen maand bleek na onderzoek van de gemeente Hilversum en waterleidingbedrijf Vitens dat zeker honderdtwintig kranen de capaciteitsnorm van 30.000 liter water per uur niet halen. Het gaat vooral om kranen die aangesloten zijn op verouderde delen van het waterleidingnetwerk. Door de beperkte omvang komt er minder water door de kraan of met een lagere druk.

Hoewel de slechte brandkranen zorgelijk zijn, heeft het in Hilversum nog niet tot problemen geleid. De brandweer weet namelijk precies waar de slechte kranen zijn en weegt nu per brand af of het nodig is om extra bluswatercapaciteit te regelen door bijvoorbeeld een extra tankautospuit naar een brand te sturen.

Het probleem met de slechte bluskranen moet worden opgelost, maar dat kan nog wel een paar jaar gaan duren.

Andere Gooise gemeenten

Het nieuws over de Hilversumse brandkranen zorgt ervoor dat ook de andere Gooise gemeenten graag willen weten hoe het gesteld is met de capaciteit van de lokale brandkranen.

De komende maanden worden alle Gooise bluskranen onderzocht door de verschillende gemeenten, de brandweer en de drinkwaterbedrijven. Dat meldt de gemeente Gooise Meren na raadsvragen over het probleem. Het onderzoek moet een beeld geven van op welke plek er voldoende bluswater beschikbaar is bij een brand en vooral ook waar niet.

De resultaten van het onderzoek worden in de tweede helft van het jaar verwacht.