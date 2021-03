Meer dan honderd Hilversumse brandkranen geven onvoldoende bluswater

HILVERSUM - Meer dan honderd ondergrondse brandkranen in Hilversum leveren onvoldoende bluswater als er ergens brand is. Dat stelt de gemeente Hilversum na onderzoek door waterleidingbedrijf Vitens. Dankzij een hoop maatregelen is er tot nu toe nog nergens een tekort aan bluswater.

Hilversum heeft in totaal 120 ondergrondse brandkranen die de capaciteitsnorm van 30.000 liter water per uur halen. De bluskranen in verschillende Hilversumse wijken zijn volgens de gemeente in sommige gevallen aangesloten op oudere delen van het waterleidingnetwerk. "Het gaat dan om delen waar nog gierijzeren leidingen liggen met een beperkte diameter", aldus de gemeente. Door de beperkte diameter komt er minder water door de kraan of met een lagere druk.

De beperkte bluswatercapaciteit leidt volgens Hilversum nog niet tot problemen. De gemeente stelt dat de brandweer op de hoogte is van het probleem en nu per incident afweegt of het nodig is om extra bluswatercapaciteit te organiseren door bijvoorbeeld een extra tankautospuit naar een brand te sturen. "Het betreft een tijdelijke maatregel en voor dit moment is dit afdoende, maar voor langere termijn geen afdoende oplossing", aldus de gemeente.

Probleem oplossen duurt jaren

Het leveren van voldoende bluswater is een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Hilversum wil daarom dat alle brandkranen aan de normen voldoen, zodat de brandweer nergens in Hilversum in de problemen komt.

Dat gaat echter nog jaren duren, zo stelt de gemeente. Waterleidingbedrijf Vitens saneert momenteel het oude waterleidingnet en gaat tot aan 2023 brandkranen vervangen. Een deel van het probleem wordt daarmee opgelost, de rest laat dus nog op zich wachten.

Hilversum zegt niet de enige Gooise gemeente te zijn waar het probleem speelt, ook alle andere gemeenten hebben er last van. Hoe groot het probleem daar is, is niet bekend.