Inge Liefhebber volgt vader Rein op als hulpstrandvonder van gemeente Schagen

Na meer dan 30 jaar (hulp)strandvonderschap van Petten heeft Rein Liefhebber vorige week officieel het stokje overgedragen aan zijn dochter Inge. Ze deed het werk al een tijdje; de beëdiging was uitgesteld vanwege de coronacrisis. Op papier is de burgemeester de strandvonder, hulpstrandvonders assisteren hem of haar.

Als strandvonder ben je verantwoordelijk voor alles wat aanspoelt op het strand. Hoewel het werk als strandvonder al lang geen dagtaak meer is, nam Rein Liefhebber zijn taak serieus en nam hij nog dagelijks met zijn quad een kijkje op het strand. Hij deed dat met liefde en kon nooit lang van de zee weg zijn: "Hoor ik de zee niet, dan voelt dat niet goed."

Olievaten

De oude strandvonder heeft in zijn lange loopbaan veel meegemaakt. Zo was er ooit een lichtschip aangespoeld vanuit Texel. Ook vond hij olievaten op het strand. Die bleken een reis te hebben gemaakt vanuit Zeeland. "Ik word een dagje ouder", zo zei hij nu. "Dus ik stop met strandvonder zijn. Ik ben er heel trots op dat mijn dochter het stokje van mij mag overnemen."

Ook zijn dochter Inge is graag op of bij het strand. Ze vindt het heel fijn om in de voetsporen van haar vader te treden. "Mijn vader nam het zelf over van zijn oom, die geen kinderen heeft", zegt de nieuwe strandvonder. "Nu heeft mijn vader het overgedragen aan mij."

De Commissaris van de Koning Arthur van Dijk beëdigde vrijdag niet alleen Inge Liefhebber, maar bedankte ook haar vader Rein Liefhebber voor zijn jarenlange trouwe dienst: