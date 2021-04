Ajacied Davy Klaassen had 'die Cup' nog nooit gewonnen: "Heerlijk"

Ook al is de KNVB-beker niet de mooiste prijs die Ajax dit seizoen kon winnen, toch is Davy Klaassen er heel blij mee. "Ik had die Cup nog nooit gewonnen. Ik ben teruggekomen om prijzen te winnen. Heerlijk."

Ajax versloeg zondagavond in de Rotterdamse Kuip Vitesse met 2-1. "Voor de neutrale fans was het wel leuk denk ik", zegt Klaassen. "Het ging op en neer. Ik denk niet dat een van de ploegen er met de rem op speelde Wij hadden de controle, maar hadden het eerder mogen, moeten afmaken."

"Tuurlijk willen wij het vieren met de fans, maar we begrijpen dat de situatie niet makkelijk is"

De ontlading na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Björn Kuipers was groot bij de Ajacieden die met het winnen van de beker wat van de nare smaak van de uitschakeling in de Europa League konden wegspoelen.

Volgende week kan Ajax tegen AZ de landstitel binnenhalen. "Als je kampioen wordt, wil je een groot feest, maar we weten ook wat er in de wereld aan de hand is. Tuurlijk willen wij het vieren met de fans, maar we begrijpen dat de situatie niet makkelijk is."