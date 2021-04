Ajax toont mentale weerbaarheid in bekerfinale: "Trots op de ploeg"

De eerste hoofdprijs van het seizoen is een feit voor Ajax. Trainer Erik ten Hag loodste zijn ploeg in De Kuip naar de bekerwinst tegen Vitesse (2-1). "Ik ben trots op de ploeg, dat we na donderdag de mentale kracht hebben om dit te bereiken."

Ajax viert de bekerwinst - Pro Shots / Jasper Ruhe

Het duurde vrij lang totdat trainer Erik ten Hag voor de camera van ESPN verscheen. "Prijzen die moet je vieren. Dat hebben we gedaan met de ploeg. We hebben het goed gevierd net in de kleedkamer." Inmiddels heeft Ten Hag al vier hoofdprijzen op zijn palmares staan sinds hij hoofdtrainer in Amsterdam is. "Wat dat betreft ben ik onverzadigbaar. Ik ben altijd op jacht, want als je die hongerigheid niet hebt, moet je stoppen." Bekijk de video voor de reactie van Ajax-coach Ten Hag na afloop. Tekst loopt door onder de video.

Erik ten Hag na de bekerwinst op Vitesse - NH Nieuws

Gravenberch Een van de uitblinkers bij Ajax was Ryan Gravenberch. De middenvelder opende de score met een snoeiharde bal uit een voorzet van Davy Klaassen. "Ja, die goal gaf me even een oppepper. Hij zat er goed in hè. Ik kan wel hameren" , zei de middenvelder over zijn fraaie treffer. De middenvelder twijfelde niet aan een goede afloop in de finale. "Nee, eigenlijk niet. Zij kregen een rode kaart (Jacob Rasmussen - red.), toen gingen we pushen en uiteindelijk kwam die goal."

Lees ook Sport Invaller Neres schiet Ajax in blessuretijd naar bekerwinst tegen Vitesse