Twee opvarenden omgeslagen boot IJsselmeer terecht, zijn in goede gezondheid

De zogeheten motorkruiser, met de naam Rianne, vetrok vanmorgen uit de Pekelharinghaven in Medemblik. Op camerabeelden is terug te zien dat er zeker twee mensen aan boord zaten toen de boot uit de haven vertrok. Later op de dag werd de boot in het IJsselmeer gevonden, zónder opvarenden.



Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Rond het middaguur is de boot omgeslagen gevonden bij de kust tussen Andijk en Medemblik. De boot was in slechte staat, ramen waren ingeslagen, aldus de Kustwacht.

Bij de zoekactie op het IJsselmeer waren meerdere boten van de politie, KNRM en reddingsbrigade aanwezig. Net als een kustwachtvliegtuig en helikopter die mee zochten op het water. Ook brandweerduikers hebben bij de boot naar de opvarenden gezocht.