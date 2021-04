Grote zoekactie op IJsselmeer na vondst omgeslagen motorboot: opvarenden vermist

Er wordt op dit moment een grote zoekactie gehouden op het IJsselmeer, nadat er een lege motorboot is gevonden langs de kust bij Andijk.

De zogeheten motorkruiser, met de naam Lianne, is vanmorgen vertrokken uit de Pekelharinghaven in Medemblik. Op camerabeelden is terug te zien dat er zeker twee mensen aan boord zaten toen de boot uit de haven vertrok, meldt een woordvoerder van de Kustwacht.



Rond het middaguur is de boot, omgeslagen gevonden bij de kust tussen Andijk en Medemblik. Reddingswerkers gaan de motorkruiser nu op, om te kijken of ze iemand kunnen vinden of spullen kunnen vinden die herleiden naar de eerdere opvarenden.



Ondertussen is er een grote zoekactie gaande op het IJsselmeer, op zoek naar de twee vermisten. De reddingsbrigade van Enkhuizen en de KNRM van Hindeloopen, Andijk en Medemblik zijn op het water op zoek naar de opvarenden. Ook biedt een politieboot hulp. Verder zoeken een helikopter en kustwachtvliegtuig boven het IJsselmeer mee.





Later meer informatie.