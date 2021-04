Bakkie Pleur over de bekerfinale: "Als Ajax alles wint, vind ik er geen klote meer aan"

Met de bekerfinale in het vooruitzicht kan een vooruitblik van Barry van Galen en Piet Keur natuurlijk niet ontbreken. Met een vers Bakkie Pleur met Van Galen en Keur bespreken de heren de kansen voor Ajax en Vitesse.

Keur is daarentegen behoorlijk uitgesproken. "Ik hoop op Vitesse, want als Ajax alles wint, vind ik er geen klote meer aan." Volgens Van Galen kan Vitesse hoop putten uit de bekerfinale tussen Ajax en PEC Zwolle (1-5 voor Zwolle). "Ze hebben gewoon die beelden van PEC Zwolle laten zien van een paar jaar geleden", aldus Van Galen.

"Eigenlijk boeit die finale me niet. Het maakt me niet uit wie er wint", zegt Van Galen resoluut. De oud-voetballer mist de entourage rondom de wedstrijd en vindt het jammer dat bij de finale geen festiviteiten zijn.

Scorebordjournalistiek

"Vitesse is wel een goeie ploeg", zegt Keur, die de uitslagen van vorig weekend weglacht. Vitesse speelde gelijk tegen hekkensluiter ADO Den Haag, maar vind dat geen reden om Ajax als favoriet aan te wijzen. "Wat ben jij een domme verslaggever, zeg. Echt waar. Omdat ze gelijkspelen tegen ADO, hebben ze geen kans tegen Ajax? Want Ajax wint van ADO met 5-0! Co Adriaanse noemde dat scorebordjournalistiek."

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse is zondag vanaf 18.00 uur live te volgen op NH Radio.