Trainer Erik ten Hag verwacht getergd Ajax in bekerfinale: "Revanche nemen"

Een krappe dag na de uitschakeling in de kwartfinale van de Europa League en de focus staat bij Ajax alweer op de bekerfinale. Aanstaande zondag wacht Vitesse in De Kuip. "Het zal zwaar worden", zegt trainer Erik ten Hag.

Ajax-trainer Erik ten Hag

"Vitesse is de revelatie van de de eredivisie", looft Ten Hag op de persconferentie. "Ze hebben van alle topploegen gewonnen, behalve van Ajax." Volgens Ten Hag is Vitesse de revelatie, omdat ze goed spelen, hoog in de eredivisie staan en de bekerfinale gehaald hebben. "Vitesse is een op elkaar ingespeeld geheel en heeft ook het hele seizoen met dezelfde namen kunnen spelen."

Favoriet Ondanks alle lofzang voor de tegenstander, ziet Ten Hag in zijn ploeg wel de favoriet voor de bekerwinst. "Het zal zwaar worden, maar we zijn zelfbewust. We hebben er alle vertrouwen in dat we winnen. We zijn niet voor niks koploper in Nederland en heel ver gekomen in Europa. Het is dan normaal dat we de favoriet zijn." Tekst gaat door onder de video.

Erik ten Hag: "Vitesse is een buitengewoon goede ploeg"

Ajax is niet geheel pijnvrij uit Rome gekomen. "Natuurlijk zijn er wat kleine pijntjes, wat klachten. We hebben er goede hoop op dat de meesten zondag beschikbaar zijn." Voor Sean Klaiber zal de bekerfinale moeilijk worden, bevestigde Ten Hag. Devyne Rensch heeft vrijdag niet getraind, morgen wordt gekeken naar zijn fitheid. Noussair Mazraoui is ook nog een vraagteken. De medische staf gaat kijken of de rechtsback, die twee maanden geleden een oogblessure opliep, met een speciale bril kan spelen.

Respect Donderdag wist Ajax het tij bij AS Roma niet te keren. Thuis verloor het met 1-2 en uit kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Volgens Ten Hag hadden de Amsterdammers het geluk niet aan haar zijde. "Wedstrijden op dat niveau, daar spelen details een hoofdrol. Als je goed voetbal speelt en ver komt tot de laatste acht, dan doe je het goed en verdient de ploeg een compliment. In die twee wedstrijden hebben ons getoond aan Europa en dat respect krijg je in Europa, dat voel je.' Tekst gaat door onder de video.

Erik ten Hag: "Getergd om zondag revanche te nemen"

De nederlaag in Rome betekende een streep door de Europa League. In de 'week van de waarheid' blijven daardoor de landstitel en de beker nog over. "Een nederlaag is nooit fijn en doet pijn. En het moet ook pijn doen. Dat geeft ook motivatie. We zijn getergd om zondag revanche te nemen. Wij zijn ons er zeer van bewust. Je hebt maar één kans, die moet je grijpen." De bekerfinale begint zondag om 18.00 uur en is live te volgen op NH Radio.