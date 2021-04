Buurt wil zebrapad bij Emmapark terug: "Zeer gevaarlijk!"

Bewoners aan de Hogesteeg in Medemblik zien het zebrapad wat jaren geleden verdween, 'liever vandaag dan morgen' terugkeren in de straat. De oversteek naar het Emmapark is volgens hen een druk punt waar veel verkeer naar het centrum gaat. "Ze rijden hier soms wel 60 kilometer per uur, zie dan maar eens te stoppen als er een kind over rent", zegt een buurman.

NH Nieuws / Chantal Bos

"Dit was altijd een zebrapad, van oudsher. En je hoort veel van omwonenden, dat het in heel veel gevallen maar nét goed gaat. Juist daarom vinden wij het zo belangrijk dat het zebrapad weer terug komt", legt commissielid Hans Verschoor van de partij Hart voor Medemblik uit. Eerder liet de gemeente Medemblik al weten dat het zebrapad niet terugkeert, omdat dat in strijd is met de gemeentelijke verkeersrichtlijn, waarbij geen zebrapaden in 30 kilometerzones worden aangelegd. Maar daar neemt Hart voor Medemblik geen genoegen mee. Verschoor: "De verkeersrichtlijn is een leidraad, het is geen wetboek. Het is alleen een kwestie van willen."

Buurt wil zebrapad bij Emmapark terug - NH Nieuws

Omwonenden houden vooral hun hart vast als het gaat om de overstekende kinderen die naar het park of de kinderboerderij gaan. "Ik zit regelmatig op mijn bankje in de voortuin en tel ik de verkeersbewegingen. Het is een héél druk punt. Die kinderen op de kleine fietjes hebben daar geen erg in, die willen naar de speeltuin en steken over", vertelt meneer Schermer die op de hoek van de straat woont. 'Startschot' Als het aan Hart voor Medemblik ligt, is dit het startpunt om meer plekken in de gemeente onder de loep te nemen. De partij is bezig met een eigen verkeersonderzoek, en krijgt veel signalen van inwoners dat het op meerdere plekken in de gemeente beter kan. "Als we ergens mee beginnen, is dit het punt wat voor ons het startschot moet zijn", aldus Verschoor. Vanavond dienen zij het voorstel in bij de raadsvergadering om het zebrapad vóór de zomer terug te plaatsen. Ook willen zij een overzicht van de gemeente van voetgangersoversteekplaatsen, die met de aanleg van zebrapaden veiliger worden. "Het zou prachtig zijn als voor de aanvang van het toeristenseizoen, hier weer een duidelijke oversteekplek hebben met voorrang voor de voetgangers."