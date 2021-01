Politieke partij brengt zelf de favoriete wegen van snelheidsduivels in kaart

WOGNUM - Op welke plekken in de gemeente Medemblik wordt te hard gereden? Dat wil Tjeu Berlijn van lokale partij Hart voor Medemblik in kaart brengen. En dat is niet voor niets: inwoners tippen hem wekelijks over wegen waar weggebruikers structureel te snel rijden. Daarop besloot Berlijn zelf de straat op te gaan met een lasergun en dat begon vandaag op de Hoornseweg.

Eerder vertelde hij al aan NH Nieuws over zijn oproep om straten aan te melden. Want sinds Berlijn in de politiek actief is ontvangt hij berichten over plekken die favoriet zijn bij snelheidsduivels. Berlijn zegt dat hij dit heeft aangekaart bij de gemeente, in de hoop dat er snelheidsmetingen werden uitgevoerd. Omdat daar volgens hem weinig gehoor aan wordt gegeven, neemt hij nu het heft in eigen hand.

"Als inwoners geen antwoord krijgen of van het kastje naar de muur gestuurd worden, is het aan de politiek om in actie te komen", vertelt de jongste fractievoorzitter van de gemeente Medemblik.

En dat begon vanmorgen op de Hoornseweg in Wognum. Met een lasergun hield Tjeu samen met zijn broer Twan de snelheid van de weggebruikers bij. De resultaten willen ze voorleggen aan de gemeente. "Zodat we kunnen aangeven: dit speelt er echt. Hier wordt structureel te hard gereden of hier gaat het juist goed. Dan gaan we kijken of we in samenspraak met de bewoners en gemeente voor een verkeersoplossing kunnen zorgen."

Veel bewoners van de Hoornseweg hadden hun straat bij Berlijn aangemeld voor een snelheidsmeting. Buurtbewoner Herman van der Vuurst woont er inmiddels 43 jaar en ziet de automobilisten steeds sneller voorbij rijden.

'Lang getolereerd, maar overlast is groot'

"We hebben het heel lang getolereerd, want we weten dat dit een toegangsweg naar heel veel dorpen is in West-Friesland. Dus je moet geen zeur worden", vertelt Van der Vuurst. De overlast is in de loop der jaren sterk toegenomen volgens Van der Vuurst, helemaal sinds de Westfrisiaweg is aangelegd. "Je moet hier een uurtje of vijf bij mij op de brug gaan zitten. Als je hier een politieman de hele dag neerzet, dan heeft hij een maandsalaris in een dag verdiend."

De ene automobilist steekt vanmorgen z'n duim op en een ander gooit de middelvinger de lucht in. Een politieman in burger stopt ook om poolshoogte te nemen. De broers krijgen complimenten, maar worden ook gewaarschuwd voor agressie. Een gespannen situatie ontstaat later als een auto verderop tot stilstand komt en in snelheid in z'n achteruit richting de mannen rijdt. "Wat zijn jullie aan het doen? Hoe hard reed ik?", klinkt het uit de auto. Na een kort gesprek trekt de automobilist weer op.

Politieagent?

Op de vraag of het wel de bedoeling is dat Berlijn in de rol van politieagent kruipt, antwoordt hij: "Wij zijn zeker geen politieagent, wij willen alleen weten: waar wordt te hard gereden? Dan gaan we dat op de agenda zetten, zodat we daarna met een oplossing kunnen komen." Er worden dan ook geen kentekens opgeschreven. Hart van Medemblik is tot en met 9 februari in de gemeente Medemblik te vinden om snelheidscontroles uit te voeren.