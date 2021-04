Speelpark Oud Valkeveen weigert mee te doen aan testverplichting

Dat speelpark Oud Valkeveen verplichte toegangstests weigert, komt vooral omdat het park stelt dat het ook zonder kan. "Dat hebben we een jaar geleden ruimschoots bewezen. We gingen toen wel open voor een veel lager aantal mensen dan normaal, maar dat verliep allemaal zonder problemen. Er zijn toen ook geen aantoonbare besmettingshaarden in ons park ontstaan", zegt parkmanager Jan Willem de Langen. "En dat terwijl de situatie een jaar geleden veel zorgelijker was. Er waren veel besmettingen, de ziekenhuizen lagen vol en er was nog geen uitzicht op een vaccin. Toch hoefde er niet getest te worden. Waarom zou het nu dan wel moeten?"

Het Naardense speelpark is niet het enige park dat de verplichte tests niet ziet zitten. Ook de parken van de 'Club van Elf', de branchevereniging van grote attractieparken waar onder meer het grote pretpark Walibi onder valt, weigeren de toegangstests te doen. Ze stellen voor het karretje gespannen te worden, terwijl de verplichte tests de parken niets brengt en ook de gasten niet. De parken vrezen dat bezoekers wegblijven.

Snel weer open

Naast de flinke steek die het speelpark uitdeelt richting de mogelijke tests, komt het vandaag ook met een dringende oproep richting de Gooise veiligheidsregio om snel weer open te mogen. Hoewel nog helemaal niet duidelijk is of en wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, wil het speelpark komende meivakantie al open.

Speelpark Oud Valkeveen stelt dat het veilig genoeg is om te komen, vooral omdat er meer dan genoeg ruimte is om afstand te houden, zeker als het park veel minder mensen toelaat dan normaal gesproken kan. "Ons perceel is enorm, bijna negen hectare groot, dus er is meer dan voldoende ruimte. We reguleren het aantal bezoekers en nemen effectieve maatregelen om de afstands- en hygiënemaatregelen te waarborgen. Alle binnenattracties op ons park houden we bovendien gesloten", vertelt De Langen.

De parkbeheerder wijst er bovenal op dat juist in het speelpark controle op de handhaving van de coronamaatregelen mogelijk is. Als het speelpark dicht blijft zullen mensen volgens hem openbare plekken als parken, bossen of stranden gaan en daar is de naleving volgens hem niet te controleren. "Bij ons koop je vooraf een kaartje, dus we weten precies wie wanneer komt en vooral ook hoeveel mensen er komen. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld per keer zeshonderd mensen toegelaten tot het park. Er is dan echt niets aan de hand."