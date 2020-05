Naarder speelpark Oud Valkeveen heropent voorzichtig de deuren

Het verwelkomen van abonnementshouders noemt het speelpark een eerste stap. De komende weken wordt gekeken of alle genomen maatregelen voldoen of dat er nog iets moet worden verbeterd. Als alles goed loopt, wordt de losse kaartverkoop weer opgestart. Ook dan wordt er een maximum gesteld aan het aantal bezoekers.

Oud Valkeveen wacht nog wel op toestemming van de gemeente om te toiletten en eettentjes ook te mogen openen. "Maar we hebben vertrouwen dat we daar samen met de gemeente afspraken over kunnen maken", vertelt parkmanager Jan Willem de Langen.

