Experiment 'Vergunning in 1 dag' voor schreeuwend tekort aan woningen

Als antwoord op het grote woningtekort dat gestaag doorgroeit én de onbetaalbaarheid van koophuizen voor veel burgers, start de gemeente Heerhugowaard met de pilot 'Vergunning in 1 dag'. Doel van het experiment is om snel meer huizen te kunnen bouwen. "Ons streven is om voor iedereen een passende woning te bouwen en waar dat kan bouwprojecten te versnellen."