Het aantal dodelijke fietsongelukken is het afgelopen jaar gestegen: er waren 229 slachtoffers te betreuren. De Fietsersbond is geschrokken van het aantal, dat voor het eerst in 25 jaar weer zo hoog is. "Deze mensen zijn niet thuisgekomen nadat ze aan hun fietsritje begonnen, dit aantal is veel te veel."

Het CBS maakt ieder jaar het aantal verkeerslachtoffers bekend en de Fietsersbond ziet de stijging van dodelijke ongelukken met de fiets met lede ogen aan. Landelijk steeg dat aantal, maar ook in Noord-Holland stegen de dodelijke slachtoffers van 30 in 2019, naar 37 in 2020.

"Het is het hoogste aantal fietsers dat in Nederland is omgekomen in 25 jaar", zegt Jaap Kamminga van de Fietsersbond. "Dat is wat ons betreft een onacceptabel aantal. We willen daarom ook aan richting het nieuwe kabinet al aangegeven dat het nodig is dat er een miljard wordt vrijgemaakt om de veiligheid van fietsers nu eens écht te verbeteren. Er moet actie worden ondernomen, zodat ons dit niet nog een keer overkomt."

Provincie belooft meer inzet

Door de lockdown van vorig jaar was de drukte op de weg een stuk minder, maar het aantal slachtoffers juist weer relatief hoog. In 2020 werden 610 slachtoffers gemeld, een jaar eerder nog 661. Door de coronacrisis werd er minder gereisd met de auto, maar bleek de fiets populairder. Daar steeg het aantal doden en ook de provincie schrikt van dat getal. "Heel zorgelijk dat dit gebeurt in een tijd waarin we het gebruik van de fiets willen stimuleren", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof. "Als je dan die stijging in die groep ziet betekent dat dus dat er nog meer inzet nodig is om de wegen veiliger te maken. Daar moeten we extra hard aan werken."