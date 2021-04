Aantal dodelijke fietsongelukken op Noord-Hollandse wegen vorig jaar gestegen

Het aantal mensen dat op de fiets in het verkeer om het leven is gekomen, is vorig jaar gestegen. Het totale aantal verkeersdoden in de provincie bleef exact gelijk, net als in 2019 kwamen er 87 mensen om het leven bij een verkeersongeval.

Het CBS zocht uit dat er 37 dodelijke slachtoffers vielen na een ongeluk met de fiets in 2020. Dat zijn er zeven meer dan een jaar eerder. Het totaal aantal doden op de weg is relatief gezien gestegen. Tijdens de lockdown was het namelijk minder druk op de Nederlandse wegen, zo blijkt uit gegevens van de Nationale Databank Wegverkeergegevens.

De eerste weekenden van de lockdown was er maar een derde van de normale verkeersintensiteit op de wegen. Over het hele jaar gezien was er aanzienlijk minder verkeer op de weg, maar in de slachtoffercijfers is die rust niet terug te zien.

Hoogste aantal in 25 jaar

Landelijk daalde het aantal verkeersslachtoffers met 7,7 procent. Er vielen in 2019 661 doden, maar in het afgelopen jaar waren dat er 610. Hiermee is dit het laagste aantal sinds 2015. Het landelijke beeld met betrekking tot fietsers komt overeen met de situatie in Noord-Holland.

Er is een stijging te zien in het aantal dodelijke ongelukken waarbij een fietser omkwam. Landelijk kwamen 229 mensen om, een stijging van 26 slachtoffers ten op zichte van 2019 en het hoogste aantal in de afgelopen 25 jaar.