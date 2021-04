Brandweer moet waterbuffel uit water redden: "Hier hoef je ons niet om te bellen"

Voorbijgangers lijken nog even te moeten wennen aan de waterbuffels die sinds vorige week grazen op een stukje natuur vlakbij Muiden. Dat blijkt althans uit een verontrustend telefoontje dat de lokale brandweer maandagmiddag kreeg. De brandweer werd gealarmeerd dat er een dier te water was geraakt. Het bleek een waterbuffel en laten die nou net - zoals de naam al doet vermoeden - goed tegen water te kunnen.

Dat je een waterbuffel een vreemdeling is in het landschap, blijkt wel. De Muidense brandweer kreeg maandag een verontrustend telefoontje dat er een 'beest' in het water zou zijn gevallen. Ze moesten meteen komen.

Voor niets gebeld

De brandweer reed er meteen op af om het te gaan redden, maar eenmaal aan de kade bleek er niets aan de hand: het was een waterbuffel en ze waren voor niets gekomen. "We waarderen het heel erg als mensen ons bellen als er een koe of een paard in de sloot is gevallen, maar voor een waterbuffel is het echt niet nodig. Die zitten er wel vaker in en kunnen heel goed tegen water", grinnikt brandweerwoordvoerder Robin Macco.

Hoewel het telefoontje pas het eerste was, wil de brandweer voorkomen dat het vaker voor niets gebeld wordt. "De buffels staan er pas een paar dagen, dus het zal wel even wennen zijn voor veel mensen. Ik wil dan ook graag zeggen dat mensen hier ons niet voor hoeven te bellen. Als ze zo'n beest in het water zien zitten, is er niks aan de hand."