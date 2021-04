Waterbuffels moeten Diemerscheg onderhouden: "Ideale wegbeheerders"

De proef is gestart door de Provincie Noord-Holland in samenwerking met Staatsbosbeheer. Waterbuffels zouden bij uitstek geschikt zijn om drassig terrein te begrazen. Ze komen op plekken die te zacht zijn om met machines te bewerken. De dieren moeten ervoor zorgen dat het gebied niet dichtgroeit. Dan is de kans het grootst dat ook andere dieren er gebruik van gaan maken.

Nico Jonkers is ecoloog van de provincie Noord-Holland. Hij legt uit dat de runderen een stelsel van paadjes in het gebied loopt, waar andere dieren dan weer plezier van hebben: "De spitsmuis een paadje, de otter een paadje en de ringslang een paadje. Die wil bovendien in de zon liggen dus profiteert hij van begraasde stukjes."

Diemerscheg

Vroeger lag er een snelweg op het stukje drassige natuur ten oosten van de stad. Het gebied is niet toegankelijk voor mensen, maar vormt wel een natuurbrug tussen het oudste beschermde gebied van Nederland, Het Naardermeer en de uitgestrekte natuur van Waterland.

"Waar we natuurlijk op hopen is dat de otter terugkomt", zegt Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer Noord-Holland. "Dat is nog ver weg, maar het zou kunnen." Meer voor de hand ligt dat de waterspitsmuis en de ringslang in het gebied zullen opduiken.

Wilde dieren

Het is verboden de nieuwe bewoners van de Diemerscheg te aaien of te voeren. Ze worden geleverd door het bedrijf Free Nature. Wouter Slors van het bedrijf legt uit waarom voeren en aaien niet verstandig is: "Dan worden het tamme dieren. Dan ga je ze naar de mensenwereld toetrekken en dat brengt bij semi-wilde dieren altijd een risico met zich mee." De dieren zouden gevaarlijk kunnen worden.

In de winter, als er minder eten voor de waterbuffels te vinden is, wordt de conditie van de dieren nauwkeurig in de gaten gehouden. Als het nodig is worden ze bijgevoerd. De pilot duurt vijf jaar. De provincie betaalt de komende twee jaar 38.000 euro mee als startsubsidie. Staatsbosbeheer is duurder uit, de organisatie gaat ervanuit dat het project enkele tonnen kost.