IC-afdelingen Tergooiziekenhuizen liggen vol: veel operaties uitgesteld

Vorige week liet een woordvoerder van het ziekenhuis al weten dat de grenzen waren bereikt. "Het spanningsveld op de intensive care zit hem in de zorg voor coronapatiënten aan de ene kant en mensen die op de intensive care moeten blijven na bijvoorbeeld een zware operatie aan de andere kant. We hebben de bedden hard nodig."

Op de website is te lezen dat de oncologische zorg, spoedzorg en operaties die binnen een week moeten worden uitgevoerd, door kunnen gaan. "Voor patiënten die in afwachting zijn van een operatie geldt dat het ziekenhuis contact met u opneemt als uw geplande operatie niet doorgaat. Als u niets hoort, dan gaat uw operatie gewoon door", schrijft het ziekenhuis over andere operaties.

Over de versoepelingen die het demissionaire kabinet voor ogen heeft, is het ziekenhuis kritisch. Ook loopt een groot deel van het personeel op zijn tandvlees. "Naast zorg voor onze patiënten, hebben wij ook zorg voor al onze medewerkers."

Ook bij de Noordwest Ziekenhuisgroep is de planbare zorg vorige week zoveel mogelijk afgeschaald. Alleen urgente zorg en operaties binnen zes weken gaan daar door. Een woordvoerder van de Noordwest Ziekenhuisgroep benadrukte dat het heel vervelend is.

Kritisch

"Het wordt in het ziekenhuis juist steeds drukker, ondanks dat de landelijke besmettingen een dalende lijn laten zien. Je merkt dat het personeel op hun tandvlees loopt", zegt een woordvoerder van het Noordwest Ziekenhuis. "Niemand zit hierop te wachten en ook voor patiënten is het natuurlijk erg vervelend."

Ook de Noordwest Ziekenhuisgroep zag op dat moment niets in eventuele versoepelingen, vanwege de drukte in het ziekenhuis. "We zitten nu al ruim een jaar in deze situatie, en dit is voor onze medewerkers ook erg naar."